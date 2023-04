Ambiente: Bonaccini, ‘transizione graduale, no mettere in ginocchio interi territori’

Roma, 1 apr. (Adnkronos) – “Io voglio un Pd che vuole vincere la sfida del 2035 senza rinvii per il 100% di rinnovabili ma anche un dialogo reale con quelle persone a cui va spiegato che se di transizione si tratta, vuole dire fare le cose con gradualità senza mettere in ginocchio intere economie e interi territori”. Così Stefano Bonaccini al Festival de Il Domani a Modena.

“Per fare la cose non basta urlare gli slogan nei convegni ma avere le forza di tenere insieme l’occupazione e le cose da fare. Solo tenendo insieme diritti civili e sociali, potremo farci trovare pronti”.