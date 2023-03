Ucraina: Wsj chiede espulsione ambasciatore russo dagli Usa

Washington, 31 mar. (Adnkronos) – “L’espulsione dell’ambasciatore russo negli Stati Uniti, così come di tutti i giornalisti russi che lavorano qui, sarebbe il minimo che ci si possa aspettare. Il primo dovere del governo degli Stati Uniti è proteggere i suoi cittadini, e molti governi ora credono di poter arrestare e imprigionare gli americani impunemente”. Lo scrive il Wall Street Journal in un editoriale dedicato alla detenzione in Russia del suo giornalista Evan Hershkovich, accusato da Mosca di spionaggio.