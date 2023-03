Ucraina: Cremlino, no a tregua proposta da Bielorussia, ‘non cambia nulla’

Mosca, 31 mar. (Adnkronos) – Il Cremlino ha rifiutato la tregua in Ucraina proposta oggi dal presidente bielorusso Alexander Lukashenko. “In Ucraina non cambia nulla. L’operazione militare speciale continua perché al momento è l’unico modo per raggiungere gli obiettivi che il nostro Paese deve affrontare”, ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, aggiungendo che il consiglio di Lukashenko “sarà sicuramente discusso” la prossima settimana, quando il presidente russo Vladimir Putin e Lukashenko parleranno durante una riunione del Consiglio Supremo dello Stato dell’Unione di Russia e Bielorussia.