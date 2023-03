Sudafrica: negata la libertà condizionale a Pistorius

Pretoria, 31 mar. (Adnkronos) – E’ stata negata la libertà condizionale all’ex stella paralimpica del Sudafrica Oscar Pistorius, in carcere per l’uccisione, 10 anni fa, della fidanzata Reeva Steenkamp. La decisione della commissione per la libertà vigilata è stata presa in un’udienza presso il penitenziario alla periferia della capitale sudafricana Pretoria, dove è detenuto il 36enne. I genitori della Steenkamp si erano opposti a un rilascio anticipato, dicendo che non credono che l’ex atleta abbia detto la verità su quanto accaduto e non abbia mostrato rimorso.

Pistorius ha ucciso la Steenkamp sparandole quattro volte attraverso la porta del bagno della sua casa di Pretoria nel febbraio 2013. Nel 2017, l’ex atleta è stato dichiarato colpevole di omicidio e condannato a 13 anni di carcere dopo un lungo processo e diversi appelli. I pubblici ministeri lo hanno accusato di aver deliberatamente ucciso la fidanzata in un impeto di gelosia e rabbia. L’atleta ha negato l’accusa, dicendo che era profondamente innamorato di lei e credeva di proteggerla quando sparò attraverso la porta del bagno pensando che si nascondesse un intruso.