Blindati i fondi per l’isola ecologica a San Giorgio del Sannio. Il Comune a febbraio scorso si era già piazzato in posizione utile per raccogliere le risorse per l’impianto, nell’ambito delle linee di finanziamento del Pnrr legate alla realizzazione di nuovi impianti di gestione rifiuti o di ammodernamento di impianti già esistenti. San Giorgio punta a realizzare una struttura nell’area Asi a San Giovanni e ora potrà farlo grazie a un finanziamento di oltre 600mila euro.

