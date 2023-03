Resistenza: Bellanova, ‘parole La Russa indegne di suo ruolo’

Roma, 31 mar. (Adnkronos) – “Le parole del presidente del Senato La Russa su quanto avvenne in Via Rasella sono indegne della carica che ricopre. Così come indegni sono i commenti sui partigiani, che a suo dire, erano comunisti che non volevano la democrazia in Italia”. Lo scrive su Facebook la dirigente di Italia Viva Teresa Bellanova.

“Basterebbe aprire un libro – aggiunge – per sapere che i partigiani venivano da percorsi politici diversi ma scelsero di combattere insieme in una sanguinosa guerra civile per riportare la libertà nel nostro Paese. Quella stessa libertà che i fascisti, a cui oggi la destra continua a strizzare l’occhio, ci avevano sottratto per troppo tempo”.