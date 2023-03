Roma, 31 mar. (Adnkronos) – “Questa è una pagina che mi dispiace non aver risolto. Mi ero impegnato strenuamente. Ogni volta che ho visto il presidente egiziano ho sempre messo al centro del nostro colloquio la vicenda Regeni per rivendicare giustizia e anche il giusto diritto dei familiari e dell’Italia intera di avere una verità processuale”. Così Giuseppe Conte in Friuli per la campagna elettorale delle regionali.