Si apre una voragine nell’amministrazione comunale uscente. Si addensano, infatti, voci sempre più forti che l’intera giunta comunale di Marcangelo Fusco sarebbe in procinto di saltare il fossato e sostenere il progetto civico di Antonello Caporaso. A quanto pare, infatti, Fabrizio Boscaino e Angela Trosino starebbero per chiudere definitivamente la porta in faccia al sindaco Fusco.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia