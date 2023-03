Pnrr: Conte, ‘mano tesa M5S? Spero lo facciano tutti, va realizzato’**

Roma, 31 mar. (Adnkronos) – Mano tesa alla maggioranza sul Pnrr? “E’ una mano tesa al Paese intero. E’ un’opportunità che non va sprecata. C’è stato un grande investimento di fiducia da parte dell’Europa e non possiamo lasciare che vadano sprecate risorse destinate a rilanciare il Paese. Non possiamo più essere il fanalino di coda dell’Europa ed è per questo che il M5S tende la mano, e spero lo facciano tutte le forze politiche, istituzionali e sociali, perchè questo Pnrr sia realizzato fino all’ultimo progetto”. Così Giuseppe Conte in Friuli per la campagna elettorale delle regionali.