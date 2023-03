Pd: Boccia, ‘alleanze? intanto lavoro insieme in Parlamento, poi vedremo’

Roma, 31 mar. (Adnkronos) – “Oggi l’Italia è guidata da un governo di destra che si rischia di metterci ai margini dell’Europa. Il Pd di Elly Schlein è un partito di sinistra e europeista. Io penso che sia M5S che Terzo Polo abbiano l’obiettivo di creare un’alternativa alla destra di Meloni e che su alcuni temi noi non possiamo non unire le forze raccontando un’Italia diversa. Lo faremo nei provvedimenti in Parlamento, intanto uniamo le forze lì e poi il tempo dirà se saremo in grado di unire le forze anche per le politiche”. Così Francesco Boccia, capogruppo Pd al Senato, a Sky Live In.