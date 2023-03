Nuovo annuncio per il Fortore che arriva dal Sindaco di San Bartolomeo in Galdo Carmine Agostinelli e che riguarda la prossima estate. Come spiega Agostinelli un evento di rilevanza nazionale toccherà il comune fortorino: “Con emozione ed estremo orgoglio posso annunciarvi che quest’anno, la “Milano Taranto” storica, la più lunga maratona motociclistica del mondo riservata a moto d’epoca, farà tappa a San Bartolomeo in Galdo”.

