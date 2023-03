Lombardia: R.La Russa in prefettura Varese per frana Luino, ‘monitoriamo territorio’

Milano, 31 mar. (Adnkronos) – Riunione operativa, oggi in Prefettura a Varese, per fare il punto sulla frana che ha interessato lo scorso gennaio una parte del territorio del Comune di Luino. Regione Lombardia ha già finanziato con 100.000 euro i primi lavori di somma urgenza e messa in sicurezza effettuati dal Comune subito dopo l’evento e, lo scorso 23 marzo, con 640.000 euro le opere di mitigazione del rischio da caduta massi. Intervento finalizzato a ripristinare la situazione prima della frana ed a permettere agli sfollati di rientrare nelle abitazioni.

“Siamo intervenuti immediatamente per tamponare i primi danni e successivamente con l’obiettivo di consentire il rientro in casa il più presto possibile delle famiglie sfollate -ha detto l’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione Civile, Romano La Russa-. Regione Lombardia monitora costantemente la situazione e siamo sempre pronti a finanziare altri interventi se necessari”.

Nel corso della riunione, presieduta dal viceprefetto di Varese Salvatore Giuseppe Ciarcià, gli amministratori del Comune di Luino e il presidente della provincia di Varese Marco Magrini, hanno evidenziato la pronta risposta di Regione Lombardia.