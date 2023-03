Italia-Spagna: Tajani, ‘insieme ambasciatori dell’Europa in America Latina’

Roma, 31 mar. (Adnkronos) – “L’Europa deve occuparsi dell’America Latina. Come in Africa, se non ci saremo noi, troveremo anche lì Cina, Russia e Stati Uniti, laddove c’è voglia di Italia e Spagna. San Paolo è la città italiana più grande. Dobbiamo lavorare per rinforzare i nostri legami, esportando il nostro saper fare e le nostre qualità. Roma e Madrid possono essere sempre più gli ambasciatori dell’Europa in America Latina”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, intervenendo al 19esimo Foro di Dialogo Italia Spagna in corso a Roma.