In un rush finale che si annuncia ad alta tensione, ci sarà sicuramente bisogno di tutti. Di qualcuno con maggiore esperienza e capacità di governare i momenti critici, però, ci sarà ancora più bisogno. Non se ne vedono molte di figure del genere nell’organico del Benevento, di leader carismatici a cui aggrapparsi per continuare a coltivare la speranza di mantenere una categoria che è patrimonio preziosissimo.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia