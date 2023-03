Il rendimento offensivo resta il tarlo di un Benevento che fatica tremendamente nel trovare la via del gol, soprattutto con il reparto avanzato. Un problema in evidenza sia nella gestione di Fabio Cannavaro, la più lunga di questo campionato tra i tre diversi slot in panchina inaugurati da Fabio Caserta, sia in quella firmata da Roberto Stellone, approdato nel Sannio per provare a cambiare il percorso giallorosso. Una missione che si sta rivelando più complicata del previsto, a giudicare dai passi compiuti in questa prima fetta del suo viaggio sulla panchina della Strega.

