Roma, 31 mar. (Adnkronos) – “Ci preoccupa il fatto che il 98% delle opere andrebbero in affidamento diretto quindi con scarsa trasparenza e anche i subappalti a cascata. Ci sono delle criticità e noi confidiamo di metterci subito all’opera in Parlamento per poterle superare. Poi ci sono anche delle cose positive”. Così Giuseppe Conte in Friuli per la campagna elettorale per le regionali.