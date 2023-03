Ucraina: Kuleba, ‘presidenza russa consiglio sicurezza Onu è un brutto scherzo’

Kiev, 30 mar. (Adnkronos) – Il ministro degli Affari esteri dell’Ucraina, Dmytro Kuleba, ha definito la presidenza russa del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite dall’1 aprile un “brutto scherzo”, affermando che il mondo non può essere un posto sicuro con la Federazione russa nel Consiglio di sicurezza.

“La presidenza russa del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il primo aprile è un brutto scherzo – ha twittato Kuleba – La Russia ha usurpato il suo posto; conduce una guerra coloniale; il suo leader è un criminale di guerra ricercato dalla Corte Penale Internazionale per aver rapito bambini. Il mondo non può essere un posto sicuro con la Russia nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite”.

La Russia è uno dei membri permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, insieme a Cina, Gran Bretagna, Francia e Stati Uniti d’America. Lo scorso dicembre, il ministro degli Affari esteri Dmytro Kuleba ha riferito che l’Ucraina ha avviato un processo volto a escludere la Russia dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e dall’Onu in generale.