Terremoto: Marsilio, ipotesi Meloni a L’Aquila per anniversario**

Roma, 30 mar. (Adnkronos) – Giorgia Meloni potrebbe essere a L’Aquila per l’anniversario del terremoto del 2009. Il giorno ‘X’ è il 6 aprile, quando saranno trascorsi 14 anni da quella notte che – alle 3.32- portò con sé 309 vittime, lasciando un territorio piegato dalla furia del sisma. “Stiamo valutando se l’agenda glielo permette – dice, lasciando Palazzo Chigi, il governatore dell’Abruzzo Marco Marsilio -: sono in corso contatti con il Comune dell’Aquila, quindi è una possibilità. Se io le ho chiesto di esserci? Non c’è nemmeno bisogno di farlo. Dobbiamo solo capire se l’agenda degli impegni le consente di avere questa finestra di disponibilità”, risponde ai cronisti il presidente abruzzese, oggi nella sede del governo assieme alla delegazione dei famigliari e dei superstiti della strage di Rigopiano.