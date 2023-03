Tennis: Berrettini, ‘trasferta statunitense deludente, ora testa alla terra rossa’

Roma, 30 mar. – (Adnkronos) – Due sconfitte all’esordio nei Masters 1000 e un quarto di finale in un Challenger. Si è conclusa con questo bilancio la trasferta statunitense sul cemento di Matteo Berrettini. Il romano non è andato oltre il secondo turno sia a Indian Wells che Miami, perdendo rispettivamente contro Taro Daniel e Mackenzie McDonald. Non è andata meglio al Challenger di Phoenix, in cui è stato eliminato ai quarti da Alexander Shevchenko. Un bilancio deludente per Berrettini che, su Instagram, cerca comunque di vedere il lato positivo in vista dei tornei su terra rossa: “A Indian Wells, Phoenix e Miami non ho raccolto i risultati che speravo ma ho fatto molti progressi in campo. Adesso la mia concentrazione si sposta sulla stagione su terra rossa. Non vedo l’ora di tornare ad allenarmi in vista del primo torneo, a Montecarlo”.

Scivolato fuori dalla top 20 del ranking ATP, Berrettini proverà a cambiare volto a un 2023 finora negativo nella stagione su terra, saltata lo scorso anno per via dell’intervento alla mano destra. Non avendo punti da difendere, i tornei sul rosso potrebbero dare l’assist a Berrettini per risalire la classifica mondiale e ritrovare fiducia. Il romano debutterà a Montecarlo (dal 9 al 16 aprile, in diretta su Sky Sport), poi disputerà l’Atp 250 di Monaco di Baviera prima dei Masters 1000 di Madrid e Roma. Il tutto precederà il grande appuntamento del Roland Garros che scatterà il 28 maggio.