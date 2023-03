Taiwan: presidente Tsai arriva negli Usa, Cina prenderà ‘contromisure risolute’

Washington, 30 mar. (Adnkronos/Dpa) – Il presidente di Taiwan Tsai Ing-wen è arrivato a New York. Criticato dalla Cina per la visita, Tsai ha affermato che la solida partnership tra Taiwan e gli Stati Uniti è dovuta a valori e interessi comuni, nonché agli sforzi a lungo termine dei taiwanesi all’estero.

A una cena con oltre 700 connazionali espatriati, Tsai ha affermato che Taiwan ha dimostrato la sua determinazione a difendersi e la capacità di aiutare a salvaguardare la stabilità regionale, aggiungendo che Taipei lavorerà ulteriormente con altri partner per “camminare con fermezza sulla via della democrazia e della libertà”.

“Ci opponiamo fermamente a questo e prenderemo contromisure risolute”, ha detto Zhu Fenglian, portavoce dell’Ufficio cinese per gli affari di Taiwan, condannando, in una conferenza stampa a Pechino, la visita negli Usa di Tsai.