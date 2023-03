Scherma: presentata al Coni la Coppa del Mediterraneo 2023

Roma, 30 mar. – (Adnkronos) – È stata presentata ufficialmente oggi a Roma, presso la Sala dei Presidenti del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, la Coppa del Mediterraneo Under 23 che si svolgerà a Brindisi dal 20 al 22 ottobre 2023. La manifestazione, sotto l’egida della Confederazione del Mediterraneo di Scherma che unisce i Paesi del bacino del Mare Nostrum, rappresenterà il terzo importante evento internazionale di quest’anno in Italia, dopo i Mondiali olimpici di Milano e paralimpici di Terni.

I lavori sono stati aperti da Carlo Mornati, Segretario Generale del Coni: “Siamo estremamente contenti di ospitare questa conferenza per la scherma, uno degli sport fondamentali per il Comitato Olimpico Italiano, tra le discipline più importanti che è ormai a pochi giorni dall’inizio della fase di qualificazione a Parigi 2024. Penso che Brindisi sia un’ottima cartolina per questo evento che confermerà la capacità organizzativa italiana”.

A seguire l’intervento di Vincenzo De Bartolomeo, Vicepresidente della Federazione Italiana Scherma e della Confederazione di Scherma del Mediterraneo: “La Federazione ha avviato il progetto Brindisi perché ha trovato una società e un dirigente particolarmente attivo. Il Comune ha saputo raccogliere questa opportunità. Un programma sportivo che ha messo insieme tutti. Da quel momento abbiamo capito che l’ambizione poteva portare ad un evento così importante. E mi piace ricordare che la Coppa del Mediterraneo Under 23, a Carrara, è stata la prima manifestazione internazionale post-Covid ospitata in Italia”.