Saladini: “MeglioQuesto pronto a diventare leader della Phygital Audience”

(Adnkronos) – È stato presentato alla comunità di investitori e stakeholders il piano strategico triennale di MeglioQuesto – “Together 2023-2025” – un piano sviluppato con il supporto di Deloitte e con il quale l’azienda fissa l’obiettivo di consolidarsi come leader indiscusso della Phygital Audience.

Felice Saladini, amministratore delegato di MeglioQuesto, azienda quotata all’Euronext Growth Milan che si afferma tra i principali operatori italiani nel settore della customer experience, non ha nascosto la sua soddisfazione: “Abbiamo fino ad oggi segnato una evoluzione importante: siamo partiti come call center e oggi siamo pronti ad entrare nel mercato della Phygital Audience e affermarci come Phygital Marketplace”.

Saladini si è soffermato poi sulla vision dell’azienda nei prossimi tre anni: “Le prospettive per il triennio 23-25 confermano il tasso di crescita double-digit dei ricavi e dell’EBITDA con un netto miglioramento della posizione finanziaria. La crescita è assicurata da fondamentali solidi, un Piano Strategico concreto, capace di unire la nostra competenza con una visione del futuro imminente, articolata e accurata. Il volano della nostra crescita sono le competenze ed esperienze in ambito Customer Acquisition e Customer Management, unite all’ampio patrimonio di dati commerciali che ci permettono di creare una moltiplicazione funzionale delle offerte e beneficio dei clienti. Inoltre, la cultura ESG sempre più integrata nella strategia complessiva del Gruppo ci consentirà di generare valore sostenibile a beneficio di tutti gli stakeholder.”

La presentazione del piano strategico 2023-2025 che secondo l’Ad di MeglioQuesto “segna una continua crescita dei ricavi e dei margini che nel prossimo triennio aumenteranno a doppia cifra”, è stata anche l’occasione per presentare nuovi punti d’accesso phygital (totem e tablets) la cui installazione è prevista presso punti commerciali fisici con il supporto post-vendita di tecnologie AI nelle attività operative.

“I clienti chiedono sempre più una sana esperienza – specifica Saladini – chiedono sempre più un approccio e una customer experience importante. Vogliamo stare al loro fianco nel servirli e nel fargli scegliere i servizi e i prodotti più consoni alle loro abitudini”.