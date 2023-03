Roma: indagini Dda su omicidi, sequestrato arsenale, anche fucile e pistola mitragliatrice

Roma, 30 mar. (Adnkronos) – Maxi sequestro di armi nel quartiere di Pietralata a Roma. Nell’ambito delle indagini della Direzione distrettuale Antimafia sugli ultimi fatti di sangue avvenuti nella Capitale nelle ultime settimane, e in particolare l’omicidio di Luigi Finizio, freddato in un distributore di benzina il 13 marzo scorso, e quello di Andrea Fiore, ucciso nella sua abitazione in via dei Pisoni con un colpo di pistola al torace, la notte scorsa è stato rinvenuto un arsenale composto da 11 armi: un fucile calibro 12 con canna mozza, una pistola mitragliatrice calibro 7.65 e altre 9 pistole di vario calibro, oltre al munizionamento.

L’uomo, un italiano, che aveva in custodia le armi, è stato arrestato e nelle prossime ore i pm della Dda, coordinati dai procuratori aggiunti Michele Prestipino e Ilaria Calò, chiederanno la convalida. Per gli inquirenti potrebbe trattarsi di armi gestite da un gruppo nell’ambito di una lotta tra bande criminali.