Pnrr: Schlein, ‘non è patrimonio di un partito o del governo, va coinvolto Parlamento’

Roma, 30 mar. (Adnkronos) – “Sul Pnrr abbiamo chiesto al ministro Fitto di venire a riferire in aula. Stanno parlando di tutto tranne che di questo. Il Pnrr non è patrimonio di un partito o di una forza politica e non è patrimonio solo del governo. Anzi come suggerisce l’Ue è bene coinvolgere nella sua attuazione il Parlamento e anche le parti sociali e gli stakeholders nel territorio. Chiediamo al governo di venire a riferire sullo stato di attuazione dei progetti e su quali modifiche il governo sta chiedendo”. Così Elly Schlein in Fruili per la campagna elettorale delle regionali.