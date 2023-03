Pnrr: Misiani, ‘governo se ne occupi, invece di condoni e appalti selvaggi’

Roma, 30 mar. (Adnkronos) – “Il governo con gli ultimi provvedimenti ha introdotto uno scudo penale per gli evasori e una liberalizzazione selvaggia degli appalti. Oggi la maggioranza chiede addirittura la testa del Presidente dell’Anac, colpevole di aver fatto il suo dovere denunciando possibili rischi di illegalità e corruzione del nuovo Codice degli appalti”. Lo ha detto a Radio Immagina, la web radio del Pd, il senatore del Pd Antonio Misiani, vicepresidente della Commissione Bilancio e responsabile nazionale Economia

“Questo esecutivo si sta occupando di tutto tranne che del problema numero uno: l’attuazione del Pnrr. Devono venire in Parlamento a spiegarci quali sono i problemi e cosa intendono fare, invece di fare interviste e dichiarazioni. Rischiamo di perdere risorse preziose e un’occasione storica”.

“Scaricare le colpe sull’esecutivo precedente del quale facevano parte sia Lega che Fi – ha proseguito Misiani – non ha senso, soprattutto dopo 5 mesi, e non una settimana, di governo. Una tranche da 19 miliardi è già bloccata, ci siamo impegnati per riforme e investimenti. Noi tifiamo per l’Italia, se fallissimo sarebbe un colpo non solo per il nostro Paese ma anche per l’Europa”.