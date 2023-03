Pensioni, Barbagallo "Tavolo scomparso dai radar"

ROMA (ITALPRESS) – "Il tavolo delle pensioni è scomparso dai radar, ultimamente il governo ci convoca ma non ci sente". Lo ha detto Carmelo Barbagallo, segretario generale della Uil Pensionati, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica "Primo piano" dell'agenzia Italpress. "Per superare la legge Fornero bisogna prendere un po' di soldi. Senza risorse non si supera nessuna legge passata e non si fa nessuna riforma", spiega. "Quando è arrivato Monti con la Fornero, ci dissero che il Paese era sull'orlo del baratro e che bisognava fare un passo avanti. Lo abbiamo fatto e siamo finiti nel baratro, perché non abbiamo risolto il problema. Lì si è trattato di fare cassa per 80 miliardi. L'ho sempre detto anche a Salvini che se c'erano 80 miliardi da spendere, potevamo superare la Fornero", sottolinea.

"Non ci hanno chiesto niente e hanno fatto i tagli: sono gli stessi che hanno detto che sarebbero diminuite le tasse e che avrebbero aumentato le pensioni per tutti. Separare l'assistenza dalla previdenza significa poter dire all'Europa che il nostro sistema è ancora compatibile, ma se non ci sediamo attorno a un tavolo per rendere i pensionati attivi, in grado di dare un contributo al Paese e all'economia, non faremo passi avanti", spiega Barbagallo. Sull'adeguamento delle pensioni, chiarisce, "non è un aumento delle pensioni, ma un adeguamento parziale all'inflazione dell'anno precedente". I pensionati, sottolinea, "sono l'ammortizzatore sociale del Paese: ogni due famiglie, almeno in una hanno sopperito con la presenza per il lavoro di cura per bambini e anziani, oppure economicamente laddove c'era un disoccupato, un cassintegrato o un precario". In questo contesto, bisogna pensare anche ai giovani. "Aver dato ai giovani lavori socialmente utili – in attesa di una stabilizzazione che non verrà – ha creato le condizioni per cui una buona fetta di giovani rischia di arrivare alla pensione senza aver mai lavorato", continua Barbagallo.

Inoltre "faremo sempre meno figli, cambieranno anche i consumi delle famiglie: il 75% delle nostre imprese lavorano per il mercato interno, se non c'è il potere d'acquisto delle pensioni e dei salari, non c'è possibilità di acquistare i beni che produciamo per noi stessi". Il problema è che "non abbiamo i salari adeguati e non abbiamo le pensioni adeguate". C'è bisogno di un "discorso complessivo" con "una grande riforma del fisco nel nostro Paese per rendere costituzionale il fisco stesso, che è troppo evaso – così come sono evase le tasse – basterebbe dimezzare questo tipo di impostazione per avere le risorse" per finanziare il welfare. Poi "bisognerebbe tenere in vita la tassa sugli extraprofitti per tutte le aziende che hanno guadagnato, mentre i lavoratori e i pensionati ci hanno rimesso".

"Se non ci dicono cosa vogliono fare, la riforma del fisco è un salto nel buio", a partire dalla "flat tax che è incostituzionale perché tutti dobbiamo pagare in relazione al reddito che abbiamo, non tutti uguale", continua. Se non si riforma la fiscalità generale "pagheranno sempre gli stessi. Siamo contrari a una patrimoniale, perché anche se interessa quelli che hanno più soldi, sono quelli che pagano perché sono conosciuti al fisco. Quelli che non pagano, continueranno a non pagare". Barbagallo si dice contrario anche all'autonomia differenziata che amplifica il divario tra nord e sud. "Continuerà ad allargarsi la forbice tra le varie regioni. Non mi pare che sia un grande esempio di coesione nazionale e di capacità di dare risposte alle problematiche che abbiamo di fronte".

30-Mar-23 15:55