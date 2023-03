Pd: Boccia, ‘benvenuto Lopalco, porterà competenze ed esperienza’

Roma, 30 mar. (Adnkronos) – “Sono felice della scelta che oggi ha compiuto Pier Luigi Lopalco. La sua decisione di aderire al Pd, dopo l’elezione a segretaria di Elly Schlein, dimostra che ora il nostro partito è in grado di accogliere e attirare competenze, esperienze e professionalità importanti. Qualità che Lopalco ha dimostrato di possedere pienamente nella sua esperienza, preziosissima, di assessore alla sanità nella nostra regione e che serviranno per realizzare quell’ampio schieramento che ci permetterà di costruire una credibile alternativa a questa destra pericolosa. Per questo con gioia do il mio benvenuto nel Pd a Pier Luigi”. Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia.