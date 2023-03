Motomondiale: ricorso Marquez, commissari Fim rinviano decisione alla Corte d’Appello

Roma, 30 mar. – (Adnkronos) – I commissari della Fim (la federazione internazionale di motociclismo) hanno deciso di rimandare alla Corte d’Appello il ricorso presentato dalla Honda contro la penalità inflitta a Marc Marquez. Dopo l’incidente di Portimao che ha coinvolto Miguel Oliveira, lo spagnolo è stato penalizzato con 2 long lap penalty. La Fim in un primo comunicato ha indicato che la sanzione sarebbe stata scontata in Argentina, poi ha rettificato: provvedimento rimandato al rientro in pista del pilota.