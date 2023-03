Motomondiale: Bagnaia, ‘serve maggiore chiarezza sulle sanzioni’

Termas de Rio Hondo, 30 mar. -(Adnkronos) – “In tema di sicurezza dobbiamo chiedere maggiore chiarezza sul sistema delle sanzioni. Non è semplice capirci. L’anno scorso a Misano nelle Libere 1 ho rallentato perché pensavo di avere già visto la bandiera a scacchi e mi sono preso una penalità di tre posizioni in qualifica. E’ molto difficile capire cosa devi fare, anche sulla sanzione di Marquez, non è facile giudicare un errore del genere, io credo che dobbiamo chiedere più chiarezza, devono essere più chiari in questo”. Così il campione del mondo MotoGp Francesco Bagnaia nel corso della conferenza stampa piloti alla vigilia del secondo Gp della stagione in Argentina.