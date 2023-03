Messico: identificati 8 presunti responsabili incendio centro detenzione migranti

Città del Messico, 30 mar.(Adnkronos) – I pubblici ministeri messicani affermano di aver identificato otto sospetti ritenuti responsabili di 38 morti in un incendio in un centro di detenzione per migranti, adesso indagato come possibile omicidio. Cinque dei sospettati sarebbero guardie di sicurezza presso la struttura di Ciudad Juarez, una città al confine con gli Stati Uniti.

Le autorità stanno affrontando crescenti pressioni per spiegare perché le vittime, che provenivano dall’America centrale e meridionale, non sono state liberate. Il presidente messicano Andrés Manuel López Obrador ha detto che i responsabili saranno puniti “in conformità con la legge”.

Parlando in una conferenza stampa, ha insistito che ci sarebbe stata trasparenza nelle indagini e “nessuna impunità” per i responsabili della “dolorosa tragedia”. Poco dopo l’incendio, López Obrador ha detto che i migranti avevano dato fuoco ai materassi “quando hanno saputo che sarebbero stati trasferiti”.