Lombardia: ass. Terzi, ‘treni storici patrimonio e volàno per l’intera regione’

Milano, 30 mar. (Adnkronos) – I treni storici sono un patrimonio importante per la Lombardia. Lo sottolinea l’assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche di Regione Lombardia, Claudia Maria Terzi: “Oltre ad essere un volàno per l’economia locale, questa iniziativa -rimarca l’assessore- agevola la mobilità sostenibile e favorisce l’afflusso di persone verso i laghi senza appesantire il traffico stradale”.

“Siamo fieri -aggiunge- di aver reso strutturale questa iniziativa che era nata come sporadica. È questo un altro segnale dell’attenzione di Regione Lombardia verso un turismo sostenibile, proiettato verso il futuro”.