In un caso ladri via a mani vuote e in un altro a mani semivuote, però in entrambi con danni seri agli esercizi commerciali finiti nel mirino dei malviventi: il consuntivo di due colpi, rispettivamente tentato e consumato, ai danni di un tabacchi a Campolattaro e di una pasticceria a Pietrelcina.

