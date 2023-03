Inglese (Sky Italia), ‘sostenibilità linea guida di diversi progetti’

Roma, 30 mar. (Labitalia) – “Sky ha 4 milioni di clienti in Italia e molti prodotti distribuiti che rendono necessaria una gestione particolarmente complessa della supply chain. La sostenibilità è la linea guida di diversi progetti che permea molti dei processi e delle decisioni che vengono prese a livello aziendale”. Così Lorenzo Inglese, Director of Supply Chain Sky Italia, nel suo intervento al Forum Supply Chain 2023 nel corso del talk Supply Chain & Sustainability.

“Nelle aziende è passato il concetto che la supply chain è uno degli attori fondamentali nella partita della sostenibilità e dell’impatto ambientale; Sky sta agendo sui servizi e sui prodotti. I nostri prodotti vanno nelle case dei clienti e durano abbastanza a lungo: abbiamo rimosso il 99% della plastica ad uso singolo all’interno di tutti i packaging con utilizzo massivo di carta certificata. Anche il prodotto è stato oggetto di interventi con l’obiettivo di riutilizzare, in primis, la componentistica”, spiega.

“I processi sono cambiati moltissimo negli ultimi mesi”, determinando una “variazione profonda di aspettative rispetto ai servizi; l’azienda ha fatto evolvere il proprio modello di servizio verso i clienti lavorando pesantemente anche sulla digitalizzazione e ha cercato di trovare delle efficienze per rispondere in maniera chiara alle aspettative”, continua. Nella logistica, “Sky si è data degli obiettivi ambiziosi”, prosegue Inglese spiegando che “Sky ha l’obiettivo entro il 2030 di ridurre del 50% le emissioni di CO2 e di eliminarle completamente entro il 2050: abbiamo lavorato con i nostri fornitori, chiediamo che la maggior parte della flotta sia low emission vehicles e stiamo utilizzando largamente il trasporto intermodale”.