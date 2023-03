Forum Supply Chain, le sfide della fornitura e della logistica

Roma, 30 mar. (Adnkronos) – Ha oggi avuto luogo la seconda edizione del Forum Supply Chain, l’evento di Comunicazione Italiana dedicato alle sfide del mondo dell’approvvigionamento e della logistica. Un evento, che ha coinvolto Adnkronos in qualità di Main Media Partner, in forma ‘phygital’, che ha visto diversi professionisti di aziende leader intervenire per confrontarsi sulle questioni più urgenti che hanno investito il mondo della supply chain.

Alcuni ospiti sono intervenuti in presenza, mentre una parte del pubblico ha potuto seguire la diretta dell’evento sulla piattaforma streaming comunicazioneitaliana.tv. Molti e decisivi i temi trattati. Le tre sessioni Talk Show succedutesi nel corso della mattinata hanno sviscerato in particolare tre nuclei tematici, mostrandone le strette interconnessioni, portando esempi concreti, best practice, ma anche riflessioni e apprendimento a beneficio degli ascoltatori presenti.

Anzitutto un tema di sostenibilità, con le aziende impegnate nel tentativo di ridurre l’impatto delle catene di approvvigionamento e allineare i processi di supply chain agli obiettivi Esg.

Si è poi discusso quale sia, e quale possa essere in futuro, il contributo del digitale e della tecnologia alle catene di fornitura, in termini di efficientamento dei processi, riduzione degli sprechi, circolazione delle informazioni tra gli appartenenti a una determinata ‘comunità’ produttiva. Infine, gli impatti della guerra Russia-Ucraina in termini di innalzamento dei costi dell’energia, reperimento delle materie prime e degli effetti che tali fenomeni stanno avendo a cascata sulla catena del valore e sulla stessa economia globale.

Un’occasione di confronto che ha beneficiato del contributo di direttori Supply Chain, Head of Logistics e altri opinion leader e figure chiave di organizzazioni come Atac, Google Cloud, Sky Italia, Cap Holding, Iveco Group, Doppelgänger, Ondulit, Bosch Rexroth, Caffitaly System, STMicroelectronics NV e Adaci – Associazione Italiana Acquisti e Supply Management.