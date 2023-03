F1: Verstappen non ancora in forma, ‘in Arabia mi sentivo come se mi mancasse un polmone’

Melbourne, 30 mar. (Adnkronos) – Il campione del mondo di Formula 1 Max Verstappen ha dichiarato di essersi sentito come se stesse correndo con un polmone in Arabia Saudita e non è ancora pronto per il Gran Premio d’Australia di questo fine settimana. Verstappen ha ritardato di 24 ore il suo arrivo all’ultimo round a Jeddah due settimane fa mentre combatteva contro un virus. È arrivato secondo dietro a Sergio Perez. L’olandese detiene un leggero vantaggio di un punto in campionato sul suo compagno di squadra della Red Bull in vista della terza gara a Melbourne, e sta pianificando di sfruttare la pausa di tre settimane tra le gare qui all’Albert Park di Melbourne e l’Azerbaigian il 30 aprile per tornare in buona salute.

“Non vedevo l’ora della pausa, mi sono davvero ammalato e da quel momento ho solo lottato”, ha detto Verstappen, 25 anni. “Mi sono rifiutato di credere in me stesso per molto tempo perché, a casa, ero davvero malato. Riuscivo a malapena a camminare e mi sentivo come se mi mancasse molto. Sono arrivato in Arabia Saudita credendo che il virus fosse sparito perché normalmente quando ti ammali, dopo due o tre giorni stai bene e puoi fare i tuoi allenamenti. Ma poi sono saltato in macchina per le prove e, anche dopo un solo giro, mi sentivo come se dovessi recuperare per due giri per poter respirare normalmente. Mi sembrava che mi mancasse un polmone”.

Verstappen è stato costretto per un guasto meccanico nelle qualifiche in Arabia Saudita a partire dal 15° posto. “Sicuramente mi ha influenzato, cosa che non mi è piaciuta perché è stata una delle prime gare in cui mi sentivo fisicamente limitato. È davvero frustrante quando sei in macchina, ma da allora ho cercato di lavorarci sopra, cercando di migliorarlo, ed è migliorato molto. Ma per me ora queste prossime tre settimane servono solo per tornare in piena forma. Spero che per il resto dell’anno vada bene”, ha concluso Verstappen.