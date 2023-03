David Donatello: 18 candidature per ‘Esterno Notte’ di Marco Bellocchio (2)

(Adnkronos) – Candidate ai David di Donatello 2023 come Miglior Attrice Protagonista sono Benedetta Porcaroli per ‘Amanda’ , Margherita Buy per ‘Esterno notte’, Penelope Cruz per ‘L’immensità’, Barbara Ronchi per ‘Settembre’, Claudia Pandolfi per ‘Siccità’. Come Miglior Attore Protagonista hanno ricevuto la nomination Fabrizio Gifuni per ‘Esterno notte’, Luigi Lo Cascio per ‘Il signore delle formiche’, Ficarra e Picone per ‘La stranezza’, Alessandro Borghi per ‘Le otto montagne’, Luca Marinelli per ‘Le otto montagne’.

Migliore Attrice non Protagonista, candidate: Giovanna Mezzogiorno per ‘Amanda’, Daniela Marra per ‘Esterno notte’, Giulia Andò per ‘La stranezza’, Aurora Quattrocchi per ‘Nostalgia’, Emanuela Fanelli per ‘Siccità’. Miglior Attore Non Protagonista Fausto Russo Alesi per ‘Esterno notte’, Toni Servillo per ‘Esterno notte’ Elio Germano per ‘Il signore delle formiche’, Filippo Timi per ‘Le otto montagne’, Francesco Di Leva per ‘Nostalgia’.