Curling: l’Italia maschile in Canada per il via dei Campionati Mondiali

Ottawa, 30 mar. – (Adnkronos) – Prendono il via sabato, sul ghiaccio canadese della TD Place Arena di Ottawa, i Campionati Mondiali maschili di curling. Dopo aver concluso l’edizione femminile con un bel quinto posto, l’Italia si prepara alla seconda rassegna iridata di questo 2023 con ambizioni importanti.

Reduce dal bronzo del 2022 e da una stagione sin qui ricca di soddisfazioni, la Nazionale tricolore guidata dal direttore tecnico Claudio Pescia proverà infatti in Canada a confermarsi sugli alti livelli espressi nelle ultime competizioni internazionali con l’obiettivo di superare i playoff e salire sul podio per il secondo anno consecutivo.

Quattro gli atleti convocati per questi Mondiali: Joel Retornaz (Fiamme Oro), Sebastiano Arman (Fiamme Oro), Amos Mosaner (Fiamme Oro) e Mattia Giovanella (Fiamme Gialle). Una formazione solida e affiatata con giocatori che, anche nel corso dell’ultima uscita ufficiale – nel torneo WCT di Aberdeen, in Scozia – si è spinta fino alla finale chiudendo al secondo posto.

“I ragazzi sono ben preparati e hanno dimostrato un ottimo stato di forma anche nell’ultimo torneo di Aberdeen. Gli allenamenti qui al Curling Club di Ottawa mi hanno indicato che la squadra è concentrata e motivata ed entro sabato avremo anche smaltito il fuso orario – spiega il d.t. azzurro Claudio Pescia –. L’obiettivo della vigilia è la qualificazione ai playoff, un traguardo minimo in considerazione delle medaglie di bronzo ottenute a livello mondiale e continentale negli ultimi anni e visti gli ottimi risultati sia nel Grand Slam che nei tornei del World Curling Tour. Arrivare tra le prime due formazioni nel girone ci darebbe addirittura l’opportunità di approdare direttamente in semifinale ma dobbiamo restare umili con la consapevolezza che ai Mondiali, con un programma così lungo e impegnativo, le giornate no esistono. Oltre tutto ci troveremo a fronteggiare avversari formidabili: abbiamo un inizio durissimo ma ce la metteremo tutta per partire forte. La costanza sarà una chiave importante; la qualità c’è, basta portarla sul ghiaccio”.

Tredici le nazioni partecipanti alla rassegna iridata: Canada, Corea del Sud, Germania, Giappone, Italia, Norvegia, Nuova Zelanda, Repubblica Ceca, Scozia, Stati Uniti, Svezia, Svizzera e Turchia.

Le squadre si sfideranno infatti in una fase di round robin con le prime due classificate che accederanno direttamente alle semifinali mentre le formazioni piazzate tra il terzo e il sesto posto disputeranno un playoff che mette in palio i restanti pass per la fase a eliminazione diretta. Esordio da brividi per l’Italia fissato per il primo aprile contro Scozia prima e Canada poi, due delle grandi favorite della competizione insieme alla Svezia che, nell’occasione, ritrova il suo formidabile skip, Niklas Edin.