Cultura: Ad Aielli Laika, la Banksy italiana, realizza murale su Giuseppe Di Matteo

Roma, 30 mar. (Adnkronos) – La street artist Laika, la Banksy italiana, è ad Aielli, in provincia dell’Aquila, per realizzare un nuovo murale dedicato a Giuseppe Di Matteo, il 12enne vittima della mafia. Lo rende noto il sindaco di Aielli Enzo Di Natale.

“Il giorno dopo il trasferimento del boss Matteo Messina Denaro nel carcere di Preturo (L’Aquila) la giovane street artist Laika decise di ritrarre, a sorpresa e di notte, com’è nel suo stile, in una parete in prossimità del carcere, il giovane Giuseppe Di Matteo a cavallo, sorridente e con le dita che celebrano la sua vittoria, a distanza di trent’anni dal suo rapimento e dalla sua barbara uccisione. ‘La mafia fa schifo, bisogna combatterla senza paura’ scrisse Laika su Instagram a commento della sua opera. Sempre nel suo post ha poi citato Giovanni Falcone, che diceva: ‘Chi tace e piega la testa, muore ogni volta che lo fa, chi parla e cammina a testa alta, muore una sola volta’ e ha aggiunto infine la dedica sentita ‘a Giuseppe, Nadia, Giovanni, Paolo. A tutte le vittime di mafia’.