Conclusa la 1° edizione della Live Streaming School: così Marlene forma gli “streamer”, i professionisti della vendita live per e-commerce

Roma, 30 marzo 2023 – La prima edizione della Live Streaming School, la prima scuola per streamer professionisti organizzata da Marlene Live, si è chiusa lo scorso 18 marzo a Roma. È il primo percorso di questo tipo in Italia e inEuropa, volto a formare una nuova categoria professionale, gli “streamer”, figure chiamate a tenere e condurre eventi in live streaming per i brand e i retailer online.

Con l’espansione del Live Shopping, il nuovo canale con cui gli e-commerce possono creare dirette sul sito web e connettersi con la propria audience in live streaming, sempre più aziende sono alla ricerca di professionisti che sappiano condurre efficacemente le live. Ed è proprio per rispondere a questa esigenza che è nata la school Marlene. Marlene Live () è la soluzione di Live Shopping che aiuta gli e-commerce a organizzare e trasmettere live sul sito web, supportandoli nelle diverse fasi: dalla tecnologia alla strategia, arrivando alla ricerca e formazione degli streamer.

Nella prima edizione, diversi sono gli esperti con cui i partecipanti hanno potuto confrontarsi, imparando le tecniche di comunicazione e vendita in live streaming insieme a docenti del calibro di Jill Cooper.

Chi è lo “streamer” e perché è una professione in ascesa nel mondo e-commerce

Quella dello streamer è una nuova figura professionale nel mondo della comunicazione digitale, che sta emergendo grazie alla crescita e alla diffusione del live streaming, dalle live di Twitch alle dirette trasmesse dai brand sul proprio e-commerce. Inteso come host delle live degli e-commerce, lo streamer è una figura ad oggi non facile da trovare. “Non ci sono professionisti adeguatamente formati per vendere in live streaming e condurre una diretta di Live Shopping – spiega Marianna Chillau, CEO & Co-Founder di Marlene – né esisteva fino ad ora un percorso di formazione specifico. Questo perché il fenomeno del Live Shopping è molto giovane, ma è in forte crescita e man mano che il canale si inserisce stabilmente nelle strategie degli e-commerce, come sta avvenendo in Italia, cresce anche la domanda di esperti della vendita in live, che devono avere abilità e competenze specialistiche. È nata insomma una nuova professione, mancava solo una ‘scuola’ per impararla: oggi questa scuola c’è”.

All’iniziativa hanno aderito brand come Leroy Merlin, Farmacia Loreto Gallo del Gruppo Farmacie Italiane e Doppelgänger, che con Marlene Live hanno già creato o stanno programmando eventi di Live Shopping e che hanno voluto investire sulla formazione di risorse interne per cogliere appieno le opportunità di questo canale.

Dietro i banchi di “scuola” e davanti alla telecamera: così si è svolto il training degli aspiranti streamer

La school, svoltasi presso The Hub LVenture Group a Roma, è stata una full immersion di tre giorni con lezioni sia teoriche che pratiche. Nel corso della prima giornata, dedicata alla parte di teoria, i partecipanti sono stati introdotti al mondo del Live Commerce da Marianna Chillau, che ha mostrato lo sviluppo di questo canale e le opportunità del mercato. A seguire, hanno assistito alla testimonianza di Mauro Valente, che ha presentato il caso di successo diSantamadonna, la boutique di Bisceglie cresciuta durante la pandemia grazie alle live (di cui il docente cura la regia). Insieme a Cristiano Carriero, founder de La Content e storyteller, hanno poi esplorato il mondo dello storytelling imparando come vendere con la forza delle storie. Ha chiuso la prima giornata Elisa Paradisi, Mental & Business Coach che ha portato i partecipanti alla scoperta del coaching per imparare a conoscere sé stessi, gestire le emozioni e raggiungere i propri obiettivi.

Nel corso della seconda giornata, dedicata alla parte pratica, i partecipanti hanno appreso le tecniche di PNL applicate alla vendita e all’approccio al cliente insieme a Stefano Santori, Coach, Biohacker e NLP Licensed Trainer. Georgia Passuello, giornalista e speaker radiofonica, li ha poi condotti nel campo del Public Speaking condividendo alcune tecniche su come parlare in pubblico online e in live con esercitazioni pratiche. È arrivato poi il momento di JillCooper, la regina delle vendite in diretta nonché formatrice di metodi di allenamento, che ha parlato di presenza e presentazione in video raccontando la sua esperienza televisiva e l’evoluzione dalle televendite alle dirette online in Live Shopping, canale adottato in prima persona sul suo sito.

Con Jill Cooper si è conclusa anche la terza e ultima giornata, dedicata al workshop finale: una giornata di sessioni dicamera training, il momento più pratico della school. Gli aspiranti streamer, divisi in gruppi, si sono messi alla prova in sessioni di vendita davanti alla telecamera, in presenza di una crew di regia, simulando la conduzione di una live sia come host che come esperti co-host sotto la supervisione di Jill Cooper. Dopo i commenti e i feedback di Jill, ogni streamer ha potuto eseguire la propria performance una seconda volta, applicando i suggerimenti dell’esperta e valutando così i miglioramenti.

“Siamo felici di aver partecipato a questa prima edizione della scuola di live streaming – afferma Umberto Gallo, CEO del Gruppo Farmacie Italiane – Ho avuto il piacere di assistere in prima persona ad alcune lezioni e sono rimasto colpito dall’entusiasmo dimostrato dai nostri farmacisti, che hanno seguito con molta partecipazione e con una forte motivazione ad apprendere questo mestiere – che, siamo convinti, è uno dei mestieri del futuro, un futuro che in realtà è già presente. Crediamo fortemente nel Live Shopping e nel ruolo dello streamer, che non è un semplice venditore ma un comunicatore, un consulente e un rappresentante del brand capace di instaurare tramite le live una connessione umana con i clienti. È questa la sua forza, e siamo contenti che esista oggi un percorso che formi queste figure, di cui sempre più sentiremo il bisogno”.

Dopo il successo della prima edizione, Marlene Live è già al lavoro per organizzare una seconda edizione della LiveStreaming School che si terrà nel corso dell’anno.

