Calcio: a Bacoli cartonati dei calciatori del Napoli sulla spiaggia, c’è pure la sagoma di Maradona

Napoli, 30 mar. – (Adnkronos) – Anche se non c’è ancora l’aritmetica, l’atmosfera da festa scudetto si inizia a respirare a Napoli e non solo. Nella settimana che porta alla sfida con il Milan, a Bacoli, comune sulla costa Flegrea, alcuni tifosi locali hanno portato sulla spiaggia dei cartonati a grandezza naturale dell’intera squadra, compresi quelli dell’allenatore Luciano Spalletti e del presidente Aurelio De Laurentiis. E non poteva mancare, in questa curiosa installazione balneare, la sagoma di Diego Maradona con la maglia del primo scudetto, vinto nel 1987.