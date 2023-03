Bce: in Eurozona ripresa continuerà in 2023**

Roma, 30 mar. – (Adnkronos) – Dopo che nel 2022 “è stata evitata la contrazione attesa in precedenza” nello scenario di base elaborato dalla Banca Centrale Europea “l’economia dovrebbe segnare una ripresa nei prossimi trimestri”. Lo indica la Bce nel Bollettino Economico segnalando che “la produzione industriale dovrebbe aumentare con l’ulteriore miglioramento delle condizioni dell’offerta, la continua distensione del clima di fiducia e lo smaltimento dei numerosi ordini inevasi da parte delle imprese”. “L’incremento delle retribuzioni e il calo delle quotazioni energetiche compenseranno in parte la perdita di potere di acquisto che molte famiglie avvertono per effetto dell’inflazione elevata. Ciò, a sua volta, sosterrà la spesa per consumi. Inoltre – conclude la Bce – il mercato del lavoro continua a mostrare vigore, malgrado l’indebolimento dell’attività economica”.