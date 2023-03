Appalti: Schlein, ‘colpita da attacco sfrenato ad Anac, ci preoccupa molto’

Roma, 30 mar. (Adnkronos) – “Sono rimasta molto colpita dall’attacco sfrenato al presidente dell’Anac che dice cose che ha il dovere di dire e che dice da tempo”. Così Elly Schlein in Friuli per la campagna elettorale delle regionali. “Siamo nell’epoca della digitalizzazione” e si può trovare “un equilibrio corretto tra la semplificazione delle procedure senza però rinunciare a presidi importanti di legalità. L’attacco che il governo che sta facendo al codice degli appalti, ci preoccupa molto in prospettiva per il futuro del Paese”.