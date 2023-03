Tavazzi (The European House – Ambrosetti), ’70 mld il fatturato della filiera e-commerce’

Roma, 29 mar. (Adnkronos/Labitalia) – L’e-commerce “è un fenomeno grande ma soprattutto in continua crescita. Sono circa 40 miliardi di euro il transato dell’e-commerce, con una crescita davvero significativa anno su anno. Settanta miliardi di euro il fatturato della filiera e 380mila posti di lavoro”. Lo ha detto Lorenzo Tavazzi, partner The European House – Ambrosetti, presentando la survey realizzata da The European House Ambrosetti, in collaborazione con Amazon, dal titolo ‘Inflazione e e-commerce: abitudini e percezioni degli italiani’, oggi presso la Sala Zuccari del Senato, a Palazzo Giustiniani, a Roma.