Sci: velocità, Origone e Greggio chiudono con un 2° posto la stagione di Cdm sulla pista di Vars

Vars, 29 mar. – (Adnkronos) – Si chiude con un doppio secondo posto per l’Italia stagione di Coppa del mondo. Sulla pista francese di Vars, Simone Origone (già certo aritmeticamente della sua 14sima Coppa del mondo) ha toccato nell’appuntamento conclusivo condizionato da folate di vento la misura di 195,350 km/h, battuti solamente dai 195,850 km/h del padrone di casa Simon Billy, mentre il ceco Radim Palan si è classificato al terzo posto con 194,350 km/h. Quattordicesimo l’altro azzurro al via Emilio Giacomelli con 184,220 km/h. La classifica finale vede Origone a quota 560 punti, seguito da Billy con 480 e da Palan con 283.

Seconda piazza anche per Valentina Greggio nella gara femminile: l’ossolana si è fermata a 186,850 km/h, superata dai 188,950 km/h di Britta backlund, terza la francese Celia Martinez con 186,770 km/h. La graduatoria si chiude con Backlund a 580 punti, Greggio 500 e Clea Martinez 350.