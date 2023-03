Roma, 29 mar (Adnkronos) – “Ha ragione @amendolaenzo: l’operazione verità sul #PNRR si faccia subito in Parlamento. C’è tempo e ci sono gli spazi per procedere con urgenza. Non è una questione di destra o sinistra, ma di Italia, del nostro futuro. Ora”. Lo scrive su Twitter il senatore del Pd Filippo Sensi.