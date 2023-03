Roma, 29 mar. (Adnkronos) – “Napoli? Sinceramente non me l’aspettavo così, sapevo che era una buona squadra con un grande allenatore, un binomio ben fatto. Si sono espressi al massimo in tutto e sono stati anche fortunati perché non hanno avuto un avversario dietro come quando c’eravamo noi”. Lo ha detto Francesco Totti a a Sky in occasione di un torneo di Padel a Santa Severa con fini benefici, parlando del Napoli di Luciano Spalletti.