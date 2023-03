Ucraina: Assemblea nazionale francese riconosce l’Holodomor come genocidio ucraini

Parigi, 28 mar. (Adnkronos) – L’Assemblea nazionale francese ha riconosciuto l’Holodomor del 1932-1933 come genocidio del popolo ucraino. Il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha definito questa decisione “importante e significativa”. Ha ringraziato la Francia per “un contributo significativo alla denuncia dei crimini passati e presenti della Russia totalitaria, stabilendo verità, giustizia e quindi responsabilità”.

Il ministro degli Affari esteri dell’Ucraina, Dmytro Kuleba, ha ringraziato i parlamentari francesi per questa decisione. “Sono grato alla Francia per aver riconosciuto l’Holodomor del 1932-1933 come un genocidio degli ucraini e per aver onorato la memoria delle vittime di Stalin e del suo regime. Con questo voto storico, l’Assemblea nazionale ha chiarito che tali crimini non saranno mai dimenticati e non dovranno mai essere ripetuti”, ha twittato.

L’Islanda, il Belgio e la Bulgaria hanno recentemente riconosciuto l’Holodomor come genocidio del popolo ucraino. Il 15 dicembre 2022, il Parlamento europeo ha sostenuto la risoluzione che riconosce l’Holodomor del 1932-1933 come genocidio del popolo ucraino. I deputati hanno anche invitato la Russia, in quanto successore legale dell’URSS, a scusarsi per le azioni del regime sovietico contro l’Ucraina.