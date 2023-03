Una risorsa imprescindibile per il Benevento nel momento più delicato della stagione giallorossa. Questo il messaggio lanciato tra le righe da Roberto Stellone, costretto ad aggrapparsi ad ogni dettaglio per provare a tirare fuori la Strega dalle sabbie mobili di classifica, anche al talento di Lorenzo Carfora. Il primo classe 2006 a debuttare in Serie B e il secondo più giovane esordiente della storia del club di via Santa Colomba rappresenta il futuro ma soprattutto il presente dello spogliatoio sannita, considerando gli scenari che lo coinvolgono e i riflettori puntati in questo 2023.

