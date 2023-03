Russia: arrestato per corruzione capo dipartimento marittimo Guardia russa

Mosca, 28 mar. (Adnkronos) – Il capo del dipartimento marittimo della Guardia russa, Sergei Volkov, è stato arrestato per la fornitura di armi di bassa qualità a prezzi gonfiati. Lo ha reso noto Alexander Khinshtein, capo del Comitato della Duma di Stato per l’informazione.

“Il piano di corruzione su larga scala è stato fermato dai dipendenti della stessa sicurezza della Guardia Nazionale. Si è scoperto che i funzionari del dipartimento hanno organizzato la fornitura di armi di bassa qualità e difettose a prezzi ovviamente gonfiati”, ha scritto Khinshtein nel suo canale Telegram.

Il danno totale al bilancio, secondo il parlamentare, ammonta a quasi 400 milioni di rubli. E’ stato avviato un procedimento penale contro Volkov per abuso di potere. La sua casa e il suo ufficio sono stati perquisiti. “Finora è stato detenuto per 48 ore in conformità con l’articolo 91 del codice di procedura penale della Federazione Russa”, ha specificato Khinshtein.