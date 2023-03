Il parto, alquanto travagliato, va registrato verso le ore 21.45 di ieri, allorquando, negli uffici del notaio Santomauro, è stata ufficialmente costituita la società in house providing dell’ATO Rifiuti Benevento, che assume il nome di “Servizi Ambientali S.p.A.” (in breve Se.Am. S.p.A.). Nell’atto deliberativo, che il consiglio d’ambito aveva già approvato in mattinata, l’organigramma della nuova società: amministratore unico Giovanna Razzano; quali componenti il Collegio Sindacale, membri effettivi, Giovanna Centrella, Michael Cipriano e Tommaso Adamo; membri supplenti Manlio Marotti e Gianpiero Mucci; quale Revisore della Società, Ida Lonardo. Previsto ora l’affidamento dei servizi alla nuova società, dopodiché la delibera sarà trasmessa alla Corte dei conti, che dovrà esprimere poi i parere vincolante sull’operazione.

